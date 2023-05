F1 : Verstappen en danger ? Il peut souffler

Jean de Teyssière

L’habituel grand sourire de Daniel Ricciardo risque de se refermer. Après une saison décevante avec McLaren la saison dernière, l’Australien a pris un peu de recul et est arrivé chez Red Bull en tant que pilote réserviste. Lui qui estimait mi-mai être aussi bon voire meilleur que les autres pilotes ne devrait pas tout apprécier l’avis de Helmut Marko, le dirigeant de Red Bull…

Arrivé cet hiver en tant que pilote réserviste chez Red Bull, Daniel Ricciardo espère tout de même reprendre du service en tant que pilote titulaire la saison prochaine. Problème, car l’un de ses encadrants, Helmut Marko y a répondu. Et ça risque de ne pas lui plaire.

«Je me suis toujours considéré comme bon, voire meilleur que les autres»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, Daniel Ricciardo évoquait la saison prochaine : « Mes objectifs quand je reviendrai en F1 ? Je n’ai jamais gagné de championnat du monde. Mais pendant une grande partie de ma carrière, je me suis au moins battu pour des victoires ou des podiums. Je me suis toujours considéré comme aussi bon, voire meilleur, que les autres. J’essaie de me mettre dans l’état d’esprit suivant : si je revenais, comment me sentirais-je ? Quelle est mon énergie ? Je veux toutes ces réponses maintenant pour pouvoir aborder l’année prochaine avec un plan clair. »

Sensation en F1, Alonso peut faire tomber Verstappen https://t.co/aTc9yct1ya pic.twitter.com/9zEaPagBcp — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Ricciardo pas au niveau de Verstappen pour Helmut Marko