F1 - GP de Monaco : Alonso, l’exploit retentissant ?

Arnaud De Kanel

De retour sur le devant de la scène cette saison avec Aston Martin, Fernando Alonso se heurte à un plafond de verre, à savoir la 3ème place. Ce week-end à Monaco, il entend bien le briser, lui qui a déjà triomphé par le passé en Principauté.

« Nous ne pensons pas être les plus forts à Monaco. Je ne crois pas qu'il y aura un grand changement par rapport à Bakou, qui est [également] un circuit urbain. Miami [aussi]. Ferrari a été remarquable à Bakou ; nous pourrions assister à un autre grand week-end pour eux ici. Mais si je vous disais que je ne viens pas ici en pensant que je peux gagner la course, je vous mentirais. Car il s'agit d'une occasion unique. Nous connaissons Monaco, Singapour ; il y a des circuits spécifiques sur lesquels vous devez gagner en confiance au fil des essais libres, vous rapprocher de plus en plus des murs. Et oui, j'attaquerai plus que n'importe quel autre week-end. » Vous l'aurez compris, Fernando Alonso ne compte pas faire de la figuration à Monaco. L'Espagnol sait bien que s'il y a un Grand Prix où il peut battre Red Bull, c'est celui-ci. Son expérience sur le tracé monégasque joue en sa faveur.

Une guerre avec Schumacher, la consécration face à Hamilton

Il faut remonter à 2006 pour voir le premier fait d'armes majeur de Fernando Alonso à Monaco. Cette année-là, Michael Schumacher, auteur de la pole, s'était volontairement crashé en qualifications pour empêcher son rival d'améliorer son temps. L'Allemand avait finalement été déclassé, partant du fond de la grille. En pole, Alonso n'avait jamais été rejoint pour signer son premier succès en terre monégasque. Il avait récidivé l'année suivante chez McLaren en devançant celui qui allait à tout jamais changer le destin de sa carrière, Lewis Hamilton.

Un exploit pour faire chuter Red Bull

L'écurie Red Bull n'a rien laissé depuis le début de la saison. Les monoplaces de Sergio Perez et de Max Verstappen ne boxent pas dans la même catégorie que les autres. Battre Red Bull cette saison relève du miracle. Si Fernando Alonso y parvient, le tout à 41 ans et alors que l'on ne l'attendait plus, l'événement fera date dans l'histoire de la discipline. De plus, il s'agirait de sa 3ème victoire à Monaco et il égalerait ainsi Lewis Hamilton, Stirling Moss, Jackie Stewart et Nico Rosberg au nombre de succès à Monaco. Ayrton Senna reste le maître du Rocher puisqu'il a gagné à 6 reprises, suivi par Graham Hill et Michael Schumacher (5 victoires), et Alain Prost (4 victoires).