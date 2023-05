«C’est fou» : Alonso fait halluciner Verstappen

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé dans la presse espagnole, Max Verstappen n'a pas échappé aux questions concernant Fernando Alonso, icone de l'autre côté des Pyrénées. Et le pilote Red Bull ne tarit pas d'éloges au sujet du pilote Aston Martin qui réalise un début de saison très impressionnant.

Ceux qui se sont moqués de Fernando Alonso lorsqu'il annonçais qu'il quittait Alpine pour Aston Martin se font aujourd'hui bien discrets. Et pour cause, le pilote espagnol est le meilleur des autres depuis le début de saison. Derrière les intouchables Red Bull, le double champion du monde est déjà monté quatre fois sur le podium en cinq courses. Avec 75 points, il réalise même son meilleur début de saison depuis 2010. Désormais, Fernando Alonso rêve de décrocher le 33e succès de sa carrière après lequel il court depuis 2012. Même Max Verstappen espère qu'il y parviendra.

🚨C'est l'info F1 de la journée. Aston Martin et Honda ont annoncé une collaboration à partir de 2026. Une nouvelle qui a du rappeler des souvenirs à Fernando Alonso.L'occasion de revenir sur @le10sport sur les plus grands moments d'Alonso avec McLaren-Honda #GP2Engine… pic.twitter.com/VaiJy8kVQD — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) May 24, 2023

«C'est fou de le voir encore à ce niveau»

« La trente-troisième ! J'espère que cela arrivera bientôt », assure le double champion du monde en titre dans une interview accordée à AS . Max Verstappen pense même que Fernando Alonso a des chances de victoire ce week-end à Monaco : « Je sais que Fernando pense qu'il a une chance de réussir ici et, honnêtement, j'adorerais voir Fernando gagner. Il aurait dû gagner beaucoup plus de courses qu'il ne l'a fait et il aurait dû gagner beaucoup plus de titres qu'il ne l'a fait. Fernando est très bon. Il le prouve encore, il a 41 ans et c'est fou de le voir encore à ce niveau. J'ai beaucoup de respect pour Fernando. Lorsque j'étais plus jeune et que je suivais la Formule 1, il n'avait plus la meilleure voiture, dans les années Ferrari, mais il se battait toujours pour le titre juste grâce à son niveau de conduite, ou à la façon dont il se positionnait au premier tour »

«C'est un battant. Il n'abandonnera jamais»