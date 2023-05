F1 : Leclerc file chez Mercedes, il répond aux rumeurs

Jean de Teyssière

La rumeur avait enflammé dans le monde de la Formule 1. Et si Charles Leclerc quittait Ferrari pour rejoindre Mercedes ? Devant cette éventualité, le pilote monégasque avait tenu à apporter des précisions dans la presse monégasque. Dans une longue interview pour le journal L'Équipe, Charles Leclerc y est encore revenu.

Jamais vainqueur de son Grand Prix, le Monégasque Charles Leclerc aborde le Grand Prix de Monaco avec quelques incertitudes. Lors des cinq premières courses, le pilote Ferrari n'a jamais réussi à monter sur le podium mais avait décroché la pole position à Bakou, lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et on le sait, le tracé si mythique et spécial de Monaco fait que la pole position est souvent décisive. Si cette année il roulera dans une monoplace rouge, pourrait-il rouler avec monoplace argentée la saison prochaine ?

Hamilton chez Ferrari et Leclerc chez Mercedes ?

Dans un long entretien accordé à L'Équipe en marge du Grand Prix de Monaco qui se déroulera ce week-end, Charles Leclerc a été questionné sur la folle rumeur l'envoyant chez Mercedes et Hamilton chez Ferrari : « Un départ chez Mercedes et Hamilton chez Ferrari ? Je ne vais pas venir sur ce terrain où vous cherchez à faire des titres. Je n'ai absolument aucun doute que s'il y avait quoi que ce soit, Fred m'aurait mis au courant. Donc sur ça, je ne suis absolument pas inquiet. Je n'ai rien d'autre à ajouter. »

« Je n'ai pas envie de commenter ces rumeurs »