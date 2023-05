Verstappen fait enrager Hamilton, Red Bull annonce son transfert chez Ferrari

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 38 ans, Lewis Hamilton est annoncé sur les tablettes de Ferrari, prêt à lui offrir un contrat XXL pour le convaincre de conduire une Scuderia la saison prochaine, une fois son contrat avec Mercedes terminé. Une proposition qui pourrait faire mouche, c’est en tout cas ce que l’on pense du côté de Red Bull, et Max Verstappen n’y serait pas étranger…

Lewis Hamilton sera-t-il au volant d’une Scuderia dans un avenir proche ? L’hypothèse est crédible à en croire la presse britannique. The Daily Mail a révélé ces derniers jours que Ferrari prévoyait d’offrir un contrat de 46M€ au septuple champion du monde, actuellement dans sa dernière année de contrat chez Mercedes. Du côté de Red Bull, on prend au sérieux ces rumeurs.

Un départ vers Ferrari pour rattraper Verstappen

Interrogé sur l’avenir de Lewis Hamilton par F1-Insider , Helmut Marko estime que le principal intéressé pourrait ne pas rester insensible à l’intérêt de Ferrari, notamment à cause des performances décevantes de Mercedes depuis un an. « Il y a deux choses qui énervent vraiment Hamilton. La première, c'est qu'il n'est plus champion du monde et qu'il aura du mal à le redevenir à l'avenir , estime le conseiller de la marque au taureau. Il sait qu'il n'y a pas de place pour lui chez Red Bull. Et si Ferrari sera à l'avenir sportivement meilleure pour lui que Mercedes, ce n'est pas gravé dans la pierre . »



Mais en rejoignant Ferrari, Lewis Hamilton pourrait également et surtout rattraper Max Verstappen au classement des pilotes les mieux payés au monde, le Néerlandais ayant touché le jackpot après sa prolongation chez Red Bull, lui permettant de toucher environ 50M€ par saison. « Outre la perspective sportive, Lewis est tout sauf heureux de ne plus être le pilote le mieux payé de la Formule 1. C'est désormais Max Verstappen. Il pourrait au moins changer cela avec l'aide de Ferrari », ajoute Helmut Marko.

Hamilton s’imagine rester