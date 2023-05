F1 : Il prédit du très lourd pour Alonso, Verstappen va halluciner

Pierrick Levallet

Ayant fait le pari de signer chez Aston Martin en fin de saison dernière, Fernando Alonso impressionne tout le monde cette saison. L'Espagnol continue de confirmer les progrès de l'écurie britannique et pointe à la troisième place du championnat du monde. D'ailleurs, certains le voient bien détrôner Max Verstappen et rafler un nouveau titre si sa voiture lui permet de rester compétitif.

De retour en F1 en 2021, Fernando Alonso était cantonné au milieu de peloton avec Alpine. L’Espagnol a alors tenté un pari fou en s’engageant chez Aston Martin pour cette saison 2023. Et son coup de poker a visiblement été payant. L’écurie britannique a surpris tout le monde, produisant une voiture nettement plus performante que l’année passée. Résultat, Fernando Alonso s’est retrouvé propulsé à l’avant du peloton. En cinq courses, le pilote de 41 ans est monté à quatre reprises sur le podium. Il pointe à la troisième place du classement des pilotes, derrière Sergio Pérez et Max Verstappen.

F1 : Alonso annonce du lourd, Verstappen peut trembler https://t.co/0QLtFAlJPD pic.twitter.com/L4IDKer55q — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

«Alonso peut gagner un autre championnat»

Certains le voient cependant être en mesure de prendre le dessus sur les pilotes de Red Bull s’il garde le même rythme. « Je pense que Fernando, avec la bonne voiture, peut gagner un autre championnat. Fernando Alonso vieillit mais devient plus rapide, je ne sais pas comment il peut le faire ! Il était mon coéquipier en 2005 et 2006. Nous avons remporté ensemble les championnats des pilotes et des constructeurs pour Renault. C’était fantastique de travailler avec lui. Je suis heureux pour lui d’être dans cette forme et de monter sur les podiums course après course » a notamment expliqué Giancarlo Fisichella au micro de Sky Sports News , dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Aston Martin est une équipe incroyable»