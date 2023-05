F1 : Alonso rêve de Verstappen, l’incroyable annonce

Pierrick Levallet

En plus de sa grande carrière en F1, Fernando Alonso a eu la chance d'explorer d'autres horizons du sport automobile. L'Espagnol a notamment remporté les 24 Heures du Mans à deux reprises en 2018 et 2019. Le pilote d'Aston Martin aimerait bien retenter l'expérience, et il se verrait bien y aller avec Max Verstappen comme coéquipier.

Du haut de ses 41 ans, Fernando Alonso a une grande expérience dans le sport automobile. En plus de sa carrière glorieuse en F1, l’Espagnol a pu explorer de nouveaux horizons. L’actuel pilote d’Aston Martin a notamment eu la chance de participer aux 24 Heures du Mans à deux reprises, en 2018 et en 2019. Il a d’ailleurs remporté ces deux éditions aux côtés de Kazuki Nakajima et de Sébastien Buemi. Fernando Alonso ne serait pas contre retenter cette expérience. Et il se verrait bien aux côtés de Max Verstappen pour le faire.

«Je veux le faire avec Max»

« Faire équipe avec Verstappen au Mans ? Ce serait un honneur. Nous sommes de très bons amis, nous sommes toujours en contact. J’aimerais refaire Le Mans et si ça devait se produire, je veux le faire avec Max » a confié le pilote d’Aston Martin dans un entretien accordé à RacingNews365.com . De son côté, Max Verstappen ne serait pas contre tenter les 24 Heures du Mans. Mais il se verrait avec un autre partenaire que Fernando Alonso.

Verstappen lui a déjà répondu à Alonso