F1 : Alonso transféré, l’incroyable révélation

Arnaud De Kanel

Alors qu'il était en pleine négociation avec Alpine pour prolonger son contrat l'été dernier, Fernando Alonso avait surpris son monde en décidant de rejoindre Aston Martin. Cette décision n'avait rien de farfelue et elle était le fruit d'une mûre réflexion derrière laquelle se cachait Flavio Briatore.

La saison passée, au premier jour de la trêve estivale, Fernando Alonso annonçait son arrivée chez Aston Martin. Il faut dire que cette annonce avait de quoi surprendre. L'Espagnol négociait depuis plusieurs semaines son nouveau contrat avec Alpine et au vu des performances de l'écurie britannique ces dernières saisons, on l'imaginait mal signer là-bas. Mais voilà, la retraite de Sebastian Vettel a fait qu'une place s'est libérée et Alonso en a profité, bien conseillé par son mentor Flavio Briatore. L'Italien l'a lui-même expliqué la semaine dernière.

«C'est pour ces raisons que j'ai poussé Fernando à rejoindre Aston Martin»

« Fernando Alonso est la vraie surprise de ce championnat du monde avec Aston Martin, une équipe qui jusqu'à l'année dernière n'était pas compétitive. Ils ont piqué le numéro deux chez Red Bull [Dan Fallows] et chez Mercedes [Éric Blandin], et ils ont massivement investi dans la technologie et dans l'usine, pour plus de 20 millions d'euros. C'est pour ces raisons que j'ai poussé Fernando à rejoindre Aston Martin, qui est maintenant deuxième, et même devant Ferrari », a-t-il révélé dans le journal italien Il Riformista . Fernando Alonso réussit sa saison mais pour Flavio Briatore, c'est déjà terminé, le titre est pour Red Bull.

«Red Bull fait un championnat à part»