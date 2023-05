F1 : Alonso explose, il annonce du lourd

Florian Barré

Troisième au classement général, Fernando Alonso surprend tout son monde cette année. Le vétéran de 41 ans enchaîne les podiums au point de réaliser sa meilleure entame de championnat en F1 depuis plus d’une décennie. Et ce n’est pas pour déplaire à son éternel manager de l’ombre, Flavio Briatore.

Avec 75 points marqués lors des cinq premiers Grands Prix dont quatre 3e place, Fernando Alonso connaît un début de saison F1 2023 tonitruant, dépassant largement les attentes du pilote et de son écurie. C’est d’autant plus le cas que ni l’Espagnol ni Aston Martin n’était au niveau l’an dernier. À vrai dire, il s’agit même du meilleur début de saison d’ El Nano en Formule 1 depuis plus d’une décennie.

Alonso, « surprise » du championnat 2023

Les performances d’Alonso, Flavio Briatore les suit de très près. L’homme d’affaires italien et directeur des écuries Benetton Formula et Renault entre 1989 et 2009 se réjouit de la réussite de son protégé : « Fernando est la vraie surprise de ce championnat du monde, avec Aston Martin, une équipe qui jusqu’à l’année dernière n’était pas compétitive. » Briatore a d’ailleurs avoué avoir poussé le pilote espagnol à rejoindre les rangs d’Aston Martin cette saison : « Je voyais une équipe en mouvement, de plus en plus forte, contrairement à Alpine. C’est pour ces raisons que j’ai poussé Fernando à rejoindre Aston Martin, qui est maintenant la deuxième force du championnat après cinq Grands Prix. »

Briatore prédit déjà le meilleur pour Alonso