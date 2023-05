F1 : Alonso écœure Schumacher et écrit sa légende

Arnaud De Kanel

En 2005, à Imola, le tout jeune Fernando Alonso voulait jouer les troubles fêtes. Michael Schumacher peut en témoigner. L'Espagnol avait livré une bataille exceptionnelle à l'Allemand et s'était finalement imposé sur les terres de la Scuderia Ferrari. Un moment inoubliable.

La saison 2005 de Formule 1 était marquée par une lutte acharnée entre deux équipes rivales : Renault et Ferrari. Fernando Alonso, jeune prodige espagnol âgé de seulement 23 ans, représentait l'écurie française, tandis que Michael Schumacher, septuple champion du monde, défendait les couleurs de La Scuderia . Le Grand Prix d'Imola, qui se déroulait sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, était l'occasion pour ces deux pilotes exceptionnels de se mesurer directement. Et Fernando Alonso avait déjoué les pronostics.

Coup de tonnerre en F1, Verstappen et Red Bull valident https://t.co/ck0wqUimNQ pic.twitter.com/m6MKjq17p3 — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Un départ canon

Dès le départ de la course, Fernando Alonso et Michael Schumacher s'étaient lancés dans une lutte acharnée pour la première place. Un duel sans merci avait alors débuté entre les deux pilotes, se dépassant tour à tour, repoussant les limites de leurs voitures respectives. Chaque manœuvre de dépassement était méticuleusement exécutée, illustrant la maîtrise et l'habileté de ces deux champions. Tour après tour, Alonso et Schumacher avaient repoussé les limites de la vitesse et de l'endurance. Une démonstration de pilotage sous les yeux de tifosi bouche-bées.

Alonso remporte le bras de fer

La bataille entre Fernando Alonso et Michael Schumacher avait atteint son apogée dans les derniers tours de la course. Le suspens était à son comble alors que les deux pilotes étaient toujours en tête, se livrant une lutte toujours aussi acharnée pour franchir la ligne d'arrivée en premier. Les dépassements, les contre-attaques et les stratégies étaient orchestrées avec une précision chirurgicale. Finalement, c'est Fernando Alonso qui avait réussi à prendre le dessus sur Schumacher dans les derniers instants de la course. Avec une maîtrise exceptionnelle, il avait réussi à creuser un écart insurmontable. L'Espagnol venait d'écrire le début de sa longue histoire en Formule 1 et cette victoire avait marqué le début d'une nouvelle ère car il avait remporté le championnat du monde à l'issue de cette saison avant de conserver son titre l'année suivante. Pour situer l'exploit, Alonso avait mis fin à 5 ans de règne de Schumacher qui n'avait plus remporté de championnats du monde par la suite. Un tournant dans l'histoire de la F1 assurément.