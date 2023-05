F1 : Alonso prépare une surprise, Verstappen va trembler

Jean de Teyssière

Le début de saison de Aston Martin avec Fernando Alonso a déjoué tous les pronostics. Sur les cinq premiers Grands Prix, le pilote espagnol de 42 ans est monté quatre fois sur le podium, à chaque fois sur la troisième marche. Une sacrée performance que Fernando Alonso souhaite réitérer le plus possible cette saison et même de pourquoi pas s'offrir une victoire, sa 33ème, en cas de défaillance de Red Bull.

Troisième du classement des pilotes avec 75 points, la soif de victoire de Fernando Alonso ne faiblit pas avec l'âge, bien au contraire. Conscient d'être dans le bon wagon avec la monoplace performante de Aston Martin, le pilote double champion du monde croit en ses chances de victoire et prévient les Red Bull.

« S’il y a une opportunité... »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Fernando Alonso revient sur le début de saison canon d'Aston Martin : « Je pense qu’au début de l’année, un podium était incroyable. Maintenant, après quatre podiums, nous en voulons évidemment plus et au moins une deuxième place. Mais oui les deux Red Bull sont toujours intouchables et elles sont toujours super rapides. Red Bull est plus solide, plus rapide et la fiabilité a toujours été remarquable pour eux aussi, terminant avec les deux voitures à chaque course. Si un jour il y a une fissure dans leur armure, s’il y a une opportunité, nous devons nous assurer que nous sommes dedans et que nous ne commettons pas d’erreur à aucun moment du week-end. »

« Est-ce possible de gagner une course ou deux ? Je pense que oui »