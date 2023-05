F1 : Red Bull prépare un gros transfert, c’est une surprise

Arnaud De Kanel

Lors des cinq premiers Grand Prix de la saison, Nyck de Vries est apparu en grandes difficultés. Le Néerlandais connait une première expérience en tant que titulaire très délicate avec AlphaTauri. D'ailleurs, il est fortement menacé par le revenant Daniel Ricciardo, le pilote réserve de chez Red Bull.

La Formule 1 a repris depuis cinq Grand Prix maintenant mais Nyck de Vries n'a pas fait mieux qu'une 14ème place au volant de son AlphaTauri. L'écurie italienne, présente dans le giron Red Bull, nage en pleine crise. Pour redresser la barre, on sait déjà que Franz Tost quittera ses fonctions afin d'être remplacé par Laurent Mekies. Mais il pourrait également y avoir du changement côté pilote.

Ricciardo pour remplacer de Vries ?

C'est ce que nous a appris Motorsport la semaine passée. En effet, le média précise que Red Bull, par l'intermédiaire d'Helmut Marko, aurait fixé un ultimatum à Nyck de Vries. Le Néerlandais pourrait être remplacé par Daniel Ricciardo au cours de la saison. Ces derniers jours, le baquet de l'Australien a été moulé chez AlphaTauri. S'il ne s'agit là que de ce qui était déjà prévu dans son rôle avec Red Bull, cela constitue tout de même une menace supplémentaire pour de Vries. Après un mini-break, Ricciardo se tient prêt à reprendre du service.

«Je ne veux pas repartir de zéro»