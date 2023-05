Surprise en F1, la révolution se poursuit chez Ferrari

Arnaud De Kanel

Après avoir connu de nombreux changements à l'intersaison, Ferrari continue sa transformation depuis le début de l'année et ce n'est pas franchement bon signe. Un début de crise couve au sein de la Scuderia qui doit faire face à un nouveau départ, celui de Laurent Mekies.

Ferrari ne répond clairement pas aux attentes placées en elle depuis le début de la saison. L'écart avec Red Bull ne cesse de s'accroitre et le titre est quasiment perdu alors que seulement 5 Grand Prix ont été disputés. L'éviction de Mattia Binotto et la nomination de Frédéric Vasseur n'a finalement rien changé. La saison passée, Ferrari était la deuxième force du plateau, cette année, elle n'est que la quatrième. Une dégringolade qui fait naitre des tensions au sein d'une écurie qui continue de perdre plusieurs de ses membres.

Mekies va quitter Ferrari

L'organigramme de Ferrari a été chamboulé à l'intersaison. A Maranello, la faute était mise sur Mattia Binotto en fin de saison dernière suite à l'échec de conquête du titre. Charles Leclerc a donc été conforté et la Scuderia a voulu lui faire un beau cadeau en remplaçant le dirigeant italien par Frédéric Vasseur qu'il connait depuis de nombreuses années. Pour autant, l'arrivée du Français en provenance d'Alfa Romeo n'a pas remis Ferrari à la hauteur de Red Bull. Le problème ne vient peut-être pas de là finalement mais chez Ferrari, on a une confiance aveugle en Leclerc qui est pourtant loin d'être irréprochable sur la piste. La frustration qu'a engendré le début de saison raté de la Scuderia a ramené des tensions dans le garage. Il y aurait de l'huile sur le feu entre Frédéric Vasseur et Benedetto Vigna, le directeur général. Ces suspicions de crise ont été alimentés par la démission surprise de David Sanchez, un pionnier de l'écurie qui était en charge de la dernière monoplace du Cheval Cabré . Désormais, c'est Laurent Mekies, le directeur adjoint, qui a acté son départ alors que Vasseur comptait sur lui. Le Français prendra les rênes d'AlphaTauri en fin de saison. Une profonde refonte de Ferrari est à prévoir.

«De profonds changements sont en cours entre les murs de Maranello»