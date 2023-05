F1 : Lewis Hamilton va trahir son idole, c’est historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, le nom de Lewis Hamilton agite le paddock et une folle rumeur l'envoie même chez Ferrari où il pourrait remplacer Charles Leclerc. Le Britannique rejoindrait donc la longue liste des pilotes s'étant retrouvés au volant d'une monoplace de la Scuderia. Néanmoins, dans l'histoire de la Formule 1, plusieurs grands ne se sont jamais retrouvés en Rouge. A l'image d'un certain Ayrton Senna, l'idole de Lewis Hamilton.

Tout pilote de Formule 1 à rêver de se retrouver au volant d'une Ferrari. Il faut dire que la Scuderia est l'écurie légendaire en F1, la seule dans l'Histoire à avoir participé à toutes les saisons depuis 1950 et la création du championnat du monde. Ainsi, l'écurie italienne a vu tous les plus grands champions passer dans ses baquets. De Juan Manuel Fangio à Sebastian Vettel, en passant par Giuseppe Farina, Niki Lauda, Alain Prost, Michael Schumacher, Fernando Alonso ou encore Kimi Räikkönen, les plus grands noms de l'histoire de la F1 ont piloté une Ferrari. Et encore, cette liste est non exhaustive et pourrait voir un autre pilote prestigieux d'y ajouter.

Hamilton bientôt chez Ferrari ?

Et pour cause, plusieurs rumeurs circulent ces dernières semaines concernant Lewis Hamilton. Il n'est effectivement pas exclu que le septuple champion du monde continue d'écrire sa légende chez Ferrari. « C’est un secret de polichinelle que Leclerc pourrait être sur le départ car il négocie avec Mercedes F1. Tout le monde le sait, y compris à Maranello. Leclerc comprend que le temps presse et si Lewis Hamilton décide de partir, à la retraite ou chez Ferrari, alors Mercedes voudra trouver un pilote de haut niveau pour l’associer à George Russell », révélait ainsi Leo Turini, un journaliste italien très informé sur la Scuderia . Sébastien Bourdais estimait même « c'est du 50/50 ». Lewis Hamilton pourrait ainsi quitter la liste des légendes de la F1 qui n'ont jamais piloté pour Ferrari.

Senna, Piquet, Häkkinen... ces légendes qui n'ont pas connu la Scuderia

Une liste sur laquelle on retrouve bien évidemment Ayrton Senna, l'idole de Lewis Hamilton. Tragiquement disparu le 1er mai 1994 à Imola à 34 ans, le Brésilien a connu des écuries historiques comme McLaren ou Williams, mais pas Ferrari. Même constat pour son compatriote Nelson Piquet. Triple Champion du monde, il s'est distingué chez Brabham, Williams, Lotus et Benetton. C'est également le cas du double champion du monde finlandais Mika Häkkinen qui a débuté sa carrière chez Lotus avant de jurer fidélité à McLaren entre 1993 et 2001. Une liste sur laquelle s'ajoutent les triples champions du monde britanniques Jack Brabham et Jackie Stewart ou encore Jim Clark, titré à deux reprises. Enfin, Graham Hill et Keke Rosberg, et leurs fils Damon Hill et Nico Rosberg, tous champions du monde, n'ont également jamais piloté chez Ferrari.

