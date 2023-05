F1 : Il révèle le seul moyen de battre Verstappen

Benjamin Labrousse

Impressionnant en ce début de saison, Max Verstappen a fait usage de tout son talent afin d’aller chercher une 3ème victoire en course cette saison dimanche dernier à Miami. Mais le Néerlandais a surtout donné l’impression d’être intouchable, pas même par son coéquipier et principal rival Sergio Perez, ni par Fernando Alonso. Pour l’ancien pilote Juan Pablo Montoya, il n’existe qu’une seule façon de battre Verstappen.

À Miami dimanche dernier, Max Verstappen a réalisé un sans-faute. Car si le pilote de chez RedBull possède assurément la monoplace la plus rapide du circuit, ce dernier a tout de même réussi à remonter un à un les pilotes placés devant lui, alors que le Néerlandais était parti depuis une inhabituelle 9ème place.

F1 : Grande nouvelle pour Verstappen, Red Bull officialise une signature https://t.co/66Yw6EhZiX pic.twitter.com/pOsACHZ5tn — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Juan Pablo Montoya déplore « une opportunité gâchée » pour Sergio Perez

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Juan Pablo Montoya estime que Sergio Perez ne peut pas se permettre de baisser de rythme comme cela a été le cas à Miami si le Mexicain souhaitait concurrencer Verstappen. « Je l'ai dit à quelqu'un hier : la seule manière pour Checo de lutter face à Max est d'être au top tous les week-ends, sur tous les circuits du calendrier. Et là, c'est une opportunité gâchée pour lui. Avec Max si loin sur la grille, il fallait qu'il attaque davantage dans ce premier relais. Regardez comme ils ont fini loin devant Fernando Alonso (26 secondes entre Verstappen et Alonso, 21 secondes entre Pérez et Alonso, ndlr), puis regardez la première partie de la course : Pérez n'avait que trois secondes d'avance sur Fernando à ce moment-là, alors qu'il aurait pu en avoir dix ou quinze. Et s'il en avait eu dix ou quinze, Max ne serait jamais arrivé (à le rattraper) » .

Juan Pablo Montoya pas surpris du début de saison d'Alonso