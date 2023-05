Alerte pour Verstappen, Alonso annonce du lourd en F1

Pierrick Levallet

Personne ne voyait Fernando Alonso être aussi haut au classement des pilotes après cinq courses. L'Espagnol pointe à la troisième place derrière Sergio Pérez et Max Verstappen. Les deux pilotes de chez Red Bull semblent insaisissables en ce début de saison. Mais Fernando Alonso entend bien se tenir à l'affût et profiter de la moindre occasion pour faire tomber l'écurie autrichienne.

Impressionnant depuis le début de saison, Fernando Alonso a signé son quatrième podium en cinq courses avec sa troisième place à Miami. Le pilote d’Aston Martin est donc sur le podium au classement général, derrière Max Verstappen et Sergio Pérez. Les Red Bull semblent intouchables pour le moment. Mais Fernando Alonso ne lâche rien et entend bien profiter de la moindre opportunité pour surprendre l’écurie autrichienne.

Alonso compte profiter de la moindre opportunité

« Si un jour il y a une défaillance chez les Red Bull, s’il y a une opportunité, nous devons nous assurer que nous soyons dans cette position et que nous ne commettions pas d’erreurs à n’importe quel moment du week-end » a ainsi confié le pilote d'Aston Martin dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous sommes encore très rapides»