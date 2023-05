F1 : Panique chez Ferrari, Leclerc sort du silence

Benjamin Labrousse

Après un début de saison cauchemardesque, Charles Leclerc et Ferrari avaient retrouvé le sourire après la 3ème place du Monégasque obtenue sur le circuit urbain de Bakou la semaine dernière. Mais ce dimanche à Miami, Leclerc a payé ses mauvaises qualifications, et a clairement manqué de rythme, lui qui a terminé 7ème à l’arrivée. Un résultat qui l'a particulièrement agacé.

Pendant un long moment de la course de ce dimanche à Miami, les supporters de la Scuderia sont restés bloqués sur cette image de Charles Leclerc à la peine face à la monoplace de Kévin Magnussen (Haas). Vice-champion du monde la saison dernière, le Monégasque réalise un piteux début de saison, et a clairement manqué de lucidité lors du week-end en Floride. Pour rappel, le pilote de chez Ferrari avait connu deux accidents durant les qualifications. Si ce dimanche, Leclerc n’a pas connu d’accrochages particuliers, son début de course a été particulièrement laborieux, même si ce dernier a réussi à dépasser Pierre Gasly dans les derniers tours afin d’accrocher une 7ème place.

F1 : Verstappen écrase tout le monde avec Red Bull, c’est historique https://t.co/Bh25Gz1fdR pic.twitter.com/ahfLNHoKV0 — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Charles Leclerc l’affirme, Ferrari était « totalement à côté de la plaque » avec les pneus médium à Miami

Dans des propos relayés par ActuF1 , Charles Leclerc s’est plaint de la performance de sa monoplace avec les pneus médiums. « Il faut vraiment que nous trouvions quelque chose, parce que durant le premier relais avec les médiums, je n’avais pas la moindre adhérence, vraiment aucune. Nous étions totalement à côté de la fenêtre de fonctionnement des pneus médiums au début de mon premier relais. Avec les durs, c’était un peu mieux, mais toujours très loin de ceux avec qui on a envie de se battre » .

« Ce n’est pas normal », Leclerc tire la sonnette d’alarme pour Ferrari