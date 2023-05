F1 : Revenu de l’enfer, Gasly jubile

Benjamin Labrousse

Ce dimanche avait lieu le Grand Prix de Miami. Après plusieurs courses catastrophiques en Australie et en Azerbaïdjan notamment, l’écurie Alpine aspirait à relever la tête en Floride. Et avec les 9ème et 8ème places d’Esteban Ocon et Pierre Gasly dimanche, c’est désormais chose faite. La nouvelle recrue de l’écurie basée à Enstone s’est réjouie de ce regain de forme.

Alpine peut souffler. L’écurie de Laurent Rossi a retrouvé des sensations ce dimanche lors du Grand Prix de Miami. Après de très bonnes qualifications, Esteban Ocon se retrouvait à une 8ème place sur la grille, tandis que Pierre Gasly partait 5ème. Si les deux hommes ont terminé derrière leur position de départ à l’arrivée (9ème et 8ème), ces derniers se sont avant tout rassurés pour la suite.

F1 : Verstappen écrase tout le monde avec Red Bull, c’est historique https://t.co/Bh25Gz1fdR pic.twitter.com/ahfLNHoKV0 — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Pierre Gasly « très satisfait » de sa 8ème place à Miami

« Je suis très satisfait du résultat d’aujourd’hui, même si nous avons perdu des places par rapport à notre position sur la grille », commente Gasly après la course, dans des propos relayés par Motorsport.com . « Cela s’annonçait difficile de contenir certaines des voitures les plus rapides comme Max (Verstappen) et Charles, mais se battre avec la Ferrari et la Mercedes jusqu’à l’arrivée est vraiment encourageant » .

Alpine a fait « un pas dans la bonne direction » à Miami estime Gasly