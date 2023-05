F1 : Hamilton traumatisé par Verstappen, «il était abattu»

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix d'Abu Dhabi en décembre 2021, l'irréel s'est produit. En effet, Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton dans le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison et a filé droit vers son premier titre de champion du monde de Formule 1. Ce dernier tour a été entaché d'une faute humaine, qui a provoqué l'éviction du directeur de course de l'époque, Michael Masi. Présent dans l'écurie ce jour-là, Valtteri Bottas est revenu sur cet épisode.

Lewis Hamilton a vécu une terrible désillusion. Il était sûr de remporter son huitième titre de champion du monde, record absolu, mais un coup du sort créé par l'accident de Nicolas Latifi à cinq tours de la fin a redistribué toutes les cartes. A la suite d'une improbable décision de la direction de course, Max Verstappen se retrouve derrière Lewis Hamilton lors du dernier tour au départ de la safety car. Avec des pneus neufs, le Néerlandais ne se fait pas prier et dépose Hamilton qui va mettre du temps à s'en remettre.

« C'était le meilleur moment pour partir »

Valtteri Bottas est parti juste après cette course. Ce contexte était parfait pour qu'il quitte Mercedes, comme il l'explique dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « C’était probablement le meilleur moment pour partir ! C’était un peu étrange la dernière fois que je suis allé à l’usine. Ils ont fait preuve d’un grand respect et j’étais tellement reconnaissant pour tout ce qu’ils ont fait à la fin. Lorsque je suis parti, il y avait des feux d’artifice et tous les gens faisaient la queue dans l’usine. C’était très émouvant de partir dans cette situation. »

« Lewis était abattu »