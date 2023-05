F1 : Alonso n'y croit pas, Verstappen peut jubiler

Jean de Teyssière

Ce dimanche à 21h30 aura lieu le départ du cinquième Grand Prix de la saison, à Miami. Les qualifications ont rendu leur verdict et Sergio Pérez partira en pole position, devant Fernando Alonso et Carlos Sainz. Max Verstappen, lui, partira de la neuvième place et ce Grand Prix pourrait peut être marquer un tournant et voir un nouveau pilote devenir premier du classement des championnats du monde. Fernando Alonso, bien que partant deuxième, n'y croit pas.

Fernando Alonso, après avoir terminé les trois premiers Grands Prix à la troisième place, pourra tenter de renouer avec le podium, après sa quatrième place à Bakou lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. En tout cas, une trente-troisième victoire en Formule 1 de Fernando Alonso est espéré pour Aston Martin.

« L'opportunité est là »

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Mick Krack, directeur de l'écurie Aston Martin, s'est livré : « L'opportunité est là. Je veux dire par là que si tu pars de la première ligne, ton objectif doit être de gagner la course, je l'avais dit aussi à Djeddah. Mais encore une fois, on a de solides concurrents, qui n'ont pas tout réuni aujourd'hui [samedi], à l'exception de Sergio. Mais on tentera notre chance, on fera de notre mieux. »

« Même le podium, ça sera difficile »