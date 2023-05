F1 : Menacé, Verstappen sort du silence

Benjamin Labrousse

Actuellement en tête du championnat du monde, Max Verstappen a connu une grosse désillusion ce samedi lors des qualifications du Grand Prix de Miami. Leader lors d’une grande partie des essais libres et des qualifications, le Néerlandais partira finalement à la 9ème position ce dimanche, la faute à un drapeau rouge provoqué par Charles Leclerc. Mais Verstappen a tenu à ne pas dramatiser cette 9ème place sur la grille.

Alors qu’il a connu quelques accrochages lors de sa première tentative en Q3, Max Verstappen est revenu sur ses qualifications dans des propos relayés par Motrosport.com . « Bien sûr, c'est malheureux. Mais tout d'abord, évidemment, nous n'avons pas fait de tour. Et c'est ma faute. Mais c'était extrêmement délicat. J'étais un peu hors trajectoire entre les virages 6 et 7, j'ai senti un peu de sous-virage, et je n'ai simplement pas pu revenir sur la trajectoire. J'ai donc avorté mon tour. Puis il faut évidemment un peu de chance, espérer qu'il n'y aura pas de drapeau rouge. Mais bien sûr, c'est quand on essaie de se dire ça que ça arrive » .

Max Verstappen déçu, mais loin d’être énervé après ses qualifications

Réputé pour laisser éclater sa frustration en cas de contre-performance, Max Verstappen s’est vu plutôt tranquille et plein de sagacité après sa 9ème position en qualification. « Je suis quand même fâché contre moi-même, mais je sais aussi que demain est un autre jour et que beaucoup de choses peuvent arriver. Certes, ce n'est pas idéal, mais rien ne sert d'être super énervé ou contrarié à cause de ça. Mais on en tire des leçons, pour faire mieux la prochaine fois. Ce n'est pas une super journée, je sais que le championnat ne va pas se gagner demain, et j'ai déjà été dans cette position : il y a parfois quelques revers, mais ce n'est pas forcément le cas pendant le reste de l'année. Tout ne peut pas être parfait, même si on souhaite que ça le soit. L'année dernière a mal commencé, mais il faut quand même réussir quelques trucs soi-même. Aujourd'hui, ça n'était pas parfait » , conclut le double champion du monde en titre.

Verstappen vise la 2ème place à Miami