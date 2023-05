F1 : « Inacceptable », Leclerc pousse un énorme coup de gueule

Benjamin Labrousse

Après un début de saison cauchemardesque, Charles Leclerc a retrouvé des sensations dimanche dernier lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. 3ème à l’arrivée, le pilote de chez Ferrari a cependant eu une grosse frayeur ce samedi soir lors des qualifications du GP de Miami. Parti dans le mur dans les derniers instants de la Q3, le Monégasque a semblé très frustré de sa performance.

Une fois de plus, Charles Leclerc a connu un accident. Cette saison, le Monégasque enchaîne les accrochages et les dégâts, symbole d’un manque de confiance flagrant. Pourtant, ce dernier avait obtenu son premier podium à Bakou la semaine dernière, et espérait viser une possible pole position lors des qualifications ce samedi. Finalement, la coqueluche de Ferrari partira 7ème, lui dont l’accident a provoqué un drapeau rouge en fin de qualification, reléguant notamment Max Verstappen à une étrange 9ème place sur la grille.

« Ce n’est pas le niveau que je devrais avoir » Leclerc très en colère après son accident en qualifications

« Il n’y a pas d’explications à donner, il n’y a pas d’excuses, ce n’est pas acceptable de ma part » , reconnaît Charles Leclerc dans des propos relayés par ActuF1 . « Je suis le premier à être sévère avec moi-même et ce n’est pas le niveau que je devrais avoir. C’est ma deuxième erreur du week-end. En Q3, mon premier tour était extrêmement bon jusqu’au dernier virage, mais j’ai bloqué les roues et je suis parti au large, donc ça ne sert à rien de faire un très bon tour pour ne pas le finir. Et ma deuxième tentative, je mets la voiture dans le mur » .

Leclerc « très déçu » de lui-même