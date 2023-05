F1 : Catastrophe pour Hamilton, il est encore traumatisé

Jean de Teyssière

En décembre 2021, le destin de deux pilotes ont soudainement basculé lors du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi. Celui de Lewis Hamilton, privé lors du dernier tour d'un huitième titre de champion du monde et celui de Max Verstappen, champion du monde pour la première fois de sa carrière. Cette course avait largement fait parler et Lewis Hamilton a accepté d'en reparler.

Après un début de Grand Prix dantesque, la folie retombe et Lewis Hamilton file vers son huitième titre de champion du monde, record absolu. Mais à cinq tours de la fin, lors du 53ème, Nicolas Latifi perd le contrôle de sa monoplace et se prend le mur. Safety car. Cinq voitures ayant un tour de retard sont intercalées entre Lewis Hamilton, premier, et Max Verstappen, deuxième qui profite de cet arrêt pour chausser des pneus tendres, à l'inverse de Lewis Hamilton qui reste avec des pneus usés de quarante tours. Les cinq voitures ont au début interdiction de dépasser la safety car pour reprendre leur tour de retard et filer en queue de peloton. Mais au 57ème tour, elles reçoivent l'autorisation de dépasser la safety car et Lewis Hamilton. Lors que la voiture de sécurité quitte la piste, Max Verstappen est collé à Hamilton et le dépasse au terme d'un 58ème et dernier tour dantesque et remporte son premier titre de champion du monde. Plus tard, la FIA reconnaîtra une erreur humaine et licenciera Michael Masi, le directeur de course de l'époque.

«Il n'y a pas de grande théorie du complot»

Pour Toto Wolff aussi, ce dernier tour de la saison 2021 a été traumatisant. S'il réfute toute théorie du complot, il n'oublie pas les décisions prises par la direction de la Formule 1 de l'époque, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Pour nous, il s’agissait d’un ensemble de circonstances catastrophiques, mais c’était le fait d’un seul homme - il n’y a pas de grande théorie du complot derrière tout cela. Aurais-je souhaité que Jean Todt s’implique plutôt que d’être filmé pour son documentaire (pour Canal +) ? Oui. Au moins pour dire aux commissaires de regarder les choses de la bonne manière. Cela aurait-il fait une différence ? Je n’en sais rien. Il s’agissait d’un championnat entre deux pilotes et deux équipes, tous deux méritaient de gagner et le jour J, le résultat a été différent parce qu’un gars a perdu le fil. Mais je suis en paix avec ça maintenant. »

«La cicatrice est là»