F1 : C’est la guerre chez RedBull, Verstappen jubile

Benjamin Labrousse

Parti seulement à la 9ème place sur la grille de départ, Max Verstappen n’a fait qu’une bouchée des autres pilotes ce dimanche à Miami. Le Néerlandais a remonté un à un ses concurrents et s’est imposé avec une facilité déconcertante remportant sa 3ème course de la saison. Son principal concurrent et coéquipier chez RedBull Sergio Perez a clairement concédé sa défaite.

Une de plus. Ce dimanche à Miami, Max Verstappen a une fois de plus prouvé qu’il était le numéro 1, et ce à tous les étages. Car si les autres pilotes n’ont absolument rien pu faire face à la fusée néerlandaise, ce dernier a également accru son avance sur son principal concurrent Sergio Perez, parti en pôle sur la grille. Autorisés à se battre dans le respect pour la victoire finale, les deux pilotes de chez RedBull se sont exprimés après la course.

F1 : « Inacceptable », Leclerc pousse un énorme coup de gueule https://t.co/qy5JuuY8Eo pic.twitter.com/KW9yo7MjYH — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Verstappen se réjouit après une course « propre » à Miami

Dans des propos relayés par le journal l’Équipe , Max Verstappen n’a pas caché sa satisfaction après cette troisième victoire de la saison. « J'ai réussi à rester loin des problèmes, c'était une course propre, j'ai pu me défaire des voitures devant moi et j'ai pu aller loin avec les pneus durs, c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Il y a une belle bataille à la fin avec « Checo » (Sergio Pérez, ndlr) mais on a fait cela proprement. C'est une belle victoire. Aujourd'hui je suis resté calme, gagner une course depuis la neuvième place sur la grille c'est forcément satisfaisant » .

Sergio Perez concède « une différence » de rythme avec son coéquipier