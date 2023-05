F1 : Red Bull explose tout le monde, Alonso hallucine

Pierrick Levallet

Red Bull a visiblement remplacé Mercedes en F1. L'écurie autrichienne domine la discipline d'une main de maître depuis la saison passée. Presque personne ne semble être en mesure de faire tomber Max Verstappen et Sergio Pérez. Fernando Alonso en est d'ailleurs bluffé. Le pilote d'Aston Martin aimerait pouvoir faire tomber Red Bull, même s'il a l'air de s'être fait une raison sur la question.

Après Mercedes, la F1 semble être entrée dans l’ère de Red Bull. L’écurie autrichienne domine la discipline depuis la saison dernière. En 2023, Max Verstappen et Sergio Pérez semblent intouchables. Ce dimanche, le Néerlandais a d’ailleurs remporté le GP de Miami, signant sa troisième victoire en cinq courses. Les deux autres ont été gagnées par le Mexicain. Red Bull ne laisse aucune chance à la concurrence. Et Fernando Alonso n’en revient absolument pas.

«Red Bull est meilleur que nous»

« Être impuissant face à Red Bull ? C’est si frustrant ! C’est vrai. Évidemment, nous voulons monter sur le podium pour la 2e place et éventuellement avoir un jour l’opportunité de gagner une course - mais pour l’instant cela n’est pas arrivé, parce que Red Bull est meilleur que nous. Red Bull est plus forte, plus rapide et la fiabilité a toujours été exceptionnelle pour eux aussi, les deux voitures terminant à chaque course » a confié le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Verstappen et Pérez écrasent la F1

Red Bull a remporté 15 des 16 derniers Grands Prix. Seul George Russell avait réussi à faire tomber l’écurie autrichienne, le 13 novembre dernier au Brésil. Max Verstappen et Sergio Pérez sont bien partis pour dominer cette nouvelle saison de F1. Et Fernando Alonso semble bien conscient de ne rien pouvoir faire pour venir concurrencer les deux pilotes de Red Bull. À voir maintenant qui du Néerlandais ou du Mexicain décrochera le titre de champion du monde.