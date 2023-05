F1 : Verstappen écrase tout le monde avec Red Bull, c’est historique

Arnaud De Kanel

Parti depuis la 9ème position sur la grille, Max Verstappen a livré un récital à Miami pour signer la 38ème victoire de sa carrière en Formule 1 après une remontée exceptionnelle. Impressionnant, il a écrasé la concurrence et il est entré en peu plus dans l'histoire de l'écurie Red Bull.

Max Verstappen conserve sa couronne à Miami. Comme l'an passé, le Batave s'est baladé en Floride. Il s'est donné du fil à retordre en s'élançant de la 9ème position mais avec du recul, heureusement pour lui car il aurait sans doute piqué du nez au volant tant sa monoplace était surpuissante par rapport aux autres. « C'est une belle victoire. Aujourd'hui je suis resté calme, gagner une course depuis la neuvième place sur la grille c'est forcément satisfaisant », confiait le double champion du monde à l'arrivée. Max Verstappen ne boxait pas dans la même catégorie que les 19 autres pilotes du paddock et cela lui a permis de remporter ce Grand Prix de Miami, le deuxième de sa carrière, le 38ème au total. Ainsi, il entre encore un peu plus dans le panthéon de Red Bull.

Verstappen égale Vettel

Grâce à cette nouvelle démonstration à Miami, la cinquième remontada de la sorte depuis 2021 et le Grand Prix de Russie, Max Verstappen porte son compteur à 38 victoires en carrière. Il a remporté tout ses succès dans une seule et même écurie : Red Bull. Seul Sebastian Vettel en a remporté autant que lui. Il ne sont que cinq à avoir levé les bras au volant de la monoplace autrichienne. L'Allemand et le Néerlandais sont ceux qui ont connu le plus franc succès. Il aura fallu 145 départs à Verstappen pour réaliser une telle prouesse là où Vettel n'en avait eu besoin que de 114. Qu'importe, ils dont désormais au coude-à-coude. A Imola, Verstappen aura l'occasion de devenir le pilote le plus victorieux de la marque au taureau.

Le palmarès des pilotes Red Bull

1 - Max Verstappen et Sebastian Vettel (38 victoires)

2 - Mark Webber (9 victoires)

3 - Daniel Ricciardo (7 victoires)

4 - Sergio Perez (5 victoires)