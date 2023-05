F1 : Verstappen peut tout perdre chez Red Bull

Arnaud De Kanel

Victorieux de son troisième Grand Prix de la saison à Miami ce dimanche soir, Max Verstappen a conforté son avance sur Sergio Perez au championnat du monde. Pour autant, le Mexicain est encore très loin d'abdiquer et pour Jenson Button, le double champion du monde en titre a du soucis à se faire.

L'excellent travail des différents ingénieurs de Red Bull ne profite pas uniquement à Max Verstappen. Cette saison, Sergio Perez tire son épingle du jeu et ne se contente pas d'un simple rôle d'équipier. Le pilote mexicain joue crânement sa chance et il l'a déjà emporté à deux reprises en cinq courses cette saison. De plus, Red Bull lui laisse le champ libre et l'autorise à batailler avec Verstappen tant que cela reste correct. De ce fait, il se place comme le rival numéro 1 de son coéquipier et double champion du monde en titre. Jenson Button est bluffé et il estime que Verstappen à tout intérêt à se méfier.

«Max doit être le coéquipier le plus coriace qui existe»

« Je suis vraiment impressionné par Sergio. Max doit être le coéquipier le plus coriace qui existe. Sergio a fait du très bon travail ce week-end, et des victoires consécutives avec la course sprint et l’événement principal. Cela lui donnera beaucoup de confiance pour Miami. Nous ne saurons vraiment que quand nous irons sur cette prochaine course s’il peut défier Max sur la longueur d’un championnat. Mais c’est encore une sorte de course urbaine... S’il peut remporter une victoire là-bas, ce serait énorme pour lui. Cela lui donnerait confiance pour la saison. Et il y a Monaco aussi en fin de mois ! », confiait-il au sortir du Grand Prix d'Azerbaïdjan remporté par Sergio Perez. Le Mexicain peut prétendre au titre.

«Je pense qu’il a une chance de se battre pour le championnat»