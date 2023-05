F1 : Cauchemar chez Alpine, il lâche un énorme coup de pression

Pierrick Levallet

En ce début de saison, Alpine fait face à quelques difficultés en F1. Pierre Gasly et Esteban Ocon n'y arrivent pas vraiment, et les résultats de l'écurie française ne sont pas vraiment à la hauteur des espérances. De ce fait, Laurent Rossi, le PDG d'Alpine, n'a pas hésité à mettre un coup de pression à son équipe afin qu'elle se remobilise.

Avant le début de saison, Alpine s’attendait à obtenir de bons résultats. L’écurie française est allée chercher Pierre Gasly pour l’associer à Esteban Ocon. Mais les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme prévu. Avec seulement 14 points raflés en cinq courses, Alpine pointe à la sixième place du classement constructeur, à égalité avec McLaren et loin derrière Ferrari. Si le GP de Miami a été un petit motif d’espoir au vu des résultats de Pierre Gasly (8e) et d’Esteban Ocon (9e), Laurent Rossi n’a pas manqué de mettre un coup de pression à l’écurie afin de remobiliser les troupes.

«Nous avons commis beaucoup d’erreurs, trop d’erreurs»

« Nous avons commencé la saison en retard par rapport à nos objectifs de développement. Nous manquions de performance par rapport à ce que nous voulions avoir pour consolider la quatrième place au championnat [de 2022]. Nous avons commis beaucoup d’erreurs, trop d’erreurs, au cours du week-end. Si l’on ajoute à cela une performance relativement faible et un manque d’excellence opérationnelle, on se retrouve dans une position difficile. L’année à venir s’annonce difficile. La saison est encore jeune. Je ne veux pas baisser les bras, mais certaines choses doivent changer. Nous devons continuer à renforcer l’équipe pour retrouver la performance » a d’abord expliqué le PDG d’Alpine au site officiel de la F1.

«C’est Otmar [Szafnauer] qui est responsable»