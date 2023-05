F1 : Hamilton vit un calvaire, Alonso jubile

Pierrick Levallet

En ce début de saison, Fernando Alonso n'en finit plus d'impressionner son monde. L'Espagnol pointe à la troisième place du classement général et profite notamment du calvaire de Lewis Hamilton chez Mercedes pour prendre le large. Le pilote d'Aston Martin est d'ailleurs plutôt satisfait de son début d'année pour le moment.

Après cinq Grands Prix, personne ne voyait Fernando Alonso être aussi haut au classement des pilotes cette saison. Troisième à Miami ce dimanche, le pilote d’Aston Martin en est à son quatrième podium de l’année. L’Espagnol pointe donc logiquement à la troisième place derrière les Red Bull. D’ailleurs, Fernando Alonso avoue être assez satisfait de son début de saison jusqu’à présent.

«Nous pensions avoir une course plus difficile»

« Nous avons quelque chose avec les gars, avec les mécanos. Mais oui, j’ai apprécié ce Grand Prix. Pour nous, la course a été un peu solitaire. Il n’y avait rien à faire devant nous avec les Red Bull, mais derrière nous, il n’y avait pas beaucoup de pression, alors oui, à la fin, nous avons terminé à la troisième place. C’était une course un peu inattendue et solitaire pour nous. Nous pensions avoir une course plus difficile. Et nous obtenons ce bon résultat, un quatrième podium en cinq courses, nous ne manquons le podium de Bakou que pour huit dixièmes de seconde, donc oui, c’est un bon moment jusqu’à présent » a confié le pilote de 41 ans dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Hamilton n'y arrive toujours pas cette saison

Pour le moment, Fernando Alonso a le dessus sur ses concurrents directs. L’Espagnol a notamment une avance sur Lewis Hamilton qui traverse une phase délicate chez Mercedes. L’écurie allemande n’arrive pas à développer sa voiture correctement pour permettre au septuple champion du monde de se battre pour les premières places. Fernando Alonso en profite donc en ce début de saison.