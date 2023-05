F1 : La grande annonce de Leclerc pour son avenir

Arnaud De Kanel

A la traine depuis le début de la saison malgré un léger sursaut d'orgueil à Bakou, Charles Leclerc cristallise toutes les attentions depuis que son transfert chez Mercedes est annoncé. Le Monégasque a fermement démenti ces rumeurs mais il estime que pour l'heure, le moment n'est pas venu de prolonger.

Dans quelle écurie pilotera Charles Leclerc la saison prochaine ? Résigné comme 18 autres de ses homologues face aux Red Bull, le chouchou du public a déjà dit adieu à ses rêves de titre en fin d'année. Il se murmure également qu'il aurait compris que son écurie actuelle, Ferrari, ne pourrait pas lui permettre d'accomplir son objectif. La folle rumeur d'une arrivée chez Mercedes est alors apparue et elle a poussé le Monégasque à clarifier sa situation. Pour Charlot , pas question d'une signature chez Mercedes dans les jours à venir et encore moins chez Ferrari. Sa prolongation traine et il ne veut pas s'en préoccuper pour le moment.

«Je ne suis pas satisfait des performances de ces dernières années»

« Ce n’est pas que je suis fatigué, je suis conscient de la chance que j’ai d’être chez Ferrari. Je suis heureux. Mais de la même manière, je veux gagner et je ne suis pas satisfait des performances de ces dernières années. Cela n’a pas été constant. En 2020 et 2021, la situation était claire à cause de ce qui nous manquait. Mais maintenant c’est différent. Nous n’avons pas fait le pas que nous attendions. Nous avons les explications, mais s’en sortir c’est autre chose », a souligné Charles Leclerc dans des propos relayés par Nextgen-Auto . L'heure n'est pas aux discussions pour une éventuelle prolongation de contrat.

«Il est trop tôt pour en parler»