F1 : Un drame évité de justesse, la FIA prend une énorme décision

Le 30 avril dernier, lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, une image a énormément fait parler. A deux tours de la fin, Esteban Ocon rentre aux stands, sauf qu'une foule est amassée sur la piste et l'issue aurait pu être dramatique s'il l'avait percutée. Heureusement, l'incident a été évité de justesse et la FIA a pris des mesures pour éviter qu'une telle séquence se reproduise.

En rentrant aux stands, Esteban Ocon aurait pu percuter une foule de personnes présente sur son chemin lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan le 30 avril dernier. La raison de cet attroupement ? La préparation de la cérémonie et de la fin de la course. Le Français était conscient qu'une catastrophe avait été évitée de peu lorsqu'il confiait à l'issue de la course : « C ela aurait pu être une grosse, grosse erreur aujourd’hui. Je me suis approché d’eux et j’ai dû réagir. Je n’aurais pas aimé être là avec la vitesse à laquelle j’arrivais. Si j’avais manqué le point de freinage, cela aurait pu être un grand désastre. C’était fou. »

La FIA change la procédure du parc fermé

Dimanche 7 mai, la FIA a envoyé un document aux équipes de Formule 1 concernant la nouvelle procédure à la suite de cet incident : « Les personnes doivent rester à l’écart de la voie des stands jusqu’à ce que la dernière voiture ait franchi la ligne de départ/d’arrivée et qu’il soit clair qu’il n’y aura plus d’arrêts aux stands. De même, les mécaniciens de l’équipe ne sont pas autorisés à se déplacer de leurs garages au parc fermé avec des ventilateurs de refroidissement en prévision de l’arrêt de leurs voitures à la fin de la course jusqu’à ce que la dernière voiture ait franchi le drapeau à damier ».

Interdiction de franchir la voie des stands jusqu'à la fin de la couse