F1 : Ferrari vit un cauchemar, Hamilton balance

Benjamin Labrousse

Décidément, le début de saison de Ferrari se complique. Après le podium obtenu par Charles Leclerc à Bakou, l’écurie italienne espérait pouvoir rééditer une bonne performance à Miami. Alors que Carlos Sainz a été dominé par George Russell et que le Monégasque a manqué de rythme, le bilan se complique pour la Scuderia. Un manque de réussite flagrant que Lewis Hamilton a du mal à comprendre.

Plus la saison avance, plus l’état de forme de Ferrari inquiète les nombreux observateurs. Et pour cause, malgré une belle progression aperçue lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, les pilotes de la Scuderia ne semblent pas être en capacité de concurrencer leurs rivaux. Pourtant, l’écurie italienne semble tout de même assez compétitive en qualifications, mais manque cruellement de rythme en course. Si de prochaines améliorations sont attendues sur la monoplace d’ici le Grand Prix d’Emilie-Romagne à la fin du mois, la situation se tend du côté de Maranello.

Ferrari, tout le « contraire » de Mercedes selon Hamilton

Lewis Hamilton a quant à lui connu un Grand Prix de Miami très intéressant. Parti depuis la 13ème position, le Britannique a haussé son rythme en fin de course, coiffant notamment Charles Leclerc dans les derniers tours. Interrogé sur le manque de résultats de Ferrari, « King Lewis » a livré son analyse. « Ils ont le contraire de notre voiture. C’était génial de voir la Ferrari devant et de la rattraper petit à petit. C’est vraiment impressionnant qu’ils soient si rapides sur un seul tour, mais je ne sais pas ce qui se passe pour eux en course » , déclare le Britannique dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

