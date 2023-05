F1 - Alpine : Le calvaire d’Ocon et Gasly prend fin

Arnaud De Kanel

Alpine restait sur deux Grand Prix cataclysmiques à Melbourne et à Bakou et l'écurie française se retrouvait donc sous la pression à Miami. Laurent Rossi est intervenu pour mettre en garde ses hommes et le bilan du week-end Floridian est plus que positif. Une éclaircie pour Esteban Ocon et Pierre Gasly.

Avant même les qualifications, Laurent Rossi avait sermonné toute son équipe sur Canal+ . « On démarre avec un handicap de performance d'une part et d'exécution d'autre part. Ça fait beaucoup et ça se voit. Parce qu'on est à un classement qui n'est pas du tout digne des moyens engagés. Et on est assez loin, très loin de l'objectif final de l'année. Il y a aussi, potentiellement, un état d'esprit qui n'est pas à la hauteur de ce qui a été fait par le passé par cette même équipe. Je n'ai pas aimé le premier Grand Prix car il y a eu beaucoup, je suis désolé de le dire, de dilettantisme, qui a conduit à un résultat qui n'était pas le bon, médiocre, mauvais. Et puis la course de Bakou ressemble furieusement à celle de Bahreïn. Et ça, ce n'est pas acceptable », avait lâché le patron. Un coup de gueule qui a fait son effet puisqu'Alpine sort rassurée de son week-end à Miami.

F1 : Revenu de l’enfer, Gasly jubile https://t.co/9ILaXAJrFX pic.twitter.com/F3qPo8sNyJ — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

L'éclaircie après l'orage

Qu'il fallait être fort mentalement au sein de l'écurie tricolore ce week-end. Mis sous pressions par leur patron, les membres d'Alpine se sont remobilisés après deux courses plus que délicates. A Melbourne, Pierre Gasly et Esteban Ocon s'étaient accrochés involontairement et ils étaient repartis d'Australie sans le moindre point. A Bakou, ce n'était guère mieux. La voiture de Gasly s'était enflammée lors des essais libres avant d'être réparée de justesse pour les qualifications sans qu'il puisse pour autant réalisé un temps acceptable. De son côté, Esteban Ocon s'était élancé depuis la voie des stands car les mécaniciens avaient modifié sa monoplace alors qu'elle était sous le régime de parc fermé. Finalement 14ème et 15ème à l'arrivée, les deux pilotes avaient vécu un nouveau calvaire. Esteban Ocon avait même évité un drame de justesse puisqu'en rentrant aux stands, une horde de photographe était présente à l'entrée mais il avait assez ralenti pour n'en percuter aucun.



A Miami, il y a eu du mieux. Pierre Gasly a réalisé sa meilleure qualification de la saison en partant de la 5ème position tandis qu'Esteban Ocon avait réalisé le 8ème meilleur temps. Le Rouennais avait longtemps résisté face à George Russell mais une fois que Max Verstappen est arrivé dans ses échappements, il n'a pas opposé de résistance et a beaucoup trop ralenti, ce qui a profité au Britannique qui l'a dépassé par la suite. Regrettable donc mais à l'arrivée ça fait une huitième place et surtout 4 points pour lui. Enfin, la stratégie inversée d'Esteban Ocon n'a pas fonctionné. Le Normand a terminé juste derrière son coéquipier mais il s'attendait à mieux. Le minimum syndical a été assuré et Alpine a retrouvé une once de confiance qui ne fera pas de mal avant d'aller à Imola le week-end prochain. Visé par les propos de Laurent Rossi, Otmar Szafnauer peut souffler.

