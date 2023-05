F1 : Gasly - Ocon : Il lâche un énorme tacle

Florian Barré

Hors des points lors des deux derniers week-ends, Esteban Ocon et Pierre Gasly ne parviennent pas à répondre aux attentes placées en eux par Alpine pour le moment. En marge du Grand Prix de Miami qui débutera ce dimanche à 21h30, le patron de l’écurie s’est exprimé lors d’un entretien à Canal+. Ce dernier a montré son insatisfaction concernant les résultats affichés par les deux hommes.

Ce dimanche à Miami, Alpine doit réagir. L’écurie française peine en ce début d’année. La preuve en est, Alpine n’est que sixième du championnat des constructeurs avec 8 points, à 54 unités de Ferrari quatrième. Pierre Gasly, 5e à l’issue des qualifications, et Esteban Ocon 8e, partiront de la troisième et quatrième lignes en Floride. De quoi redonner un peu d’espoir au PDG de l’écurie, agacé par la situation.

Laurent Rossi, « il y a eu beaucoup de dilettantisme »

Au micro de Canal+ , Laurent Rossi a tiré la sonnette d’alarme quant aux récents résultats d’Alpine : « Finalement, cette année, on démarre avec un handicap de performances déjà et d'exécution, ça fait beaucoup. Cela se voit parce qu'on est à un classement qui n'est pas digne des moyens engagés. On est très loin de l'objectif final de l'année. Ce que je constate, c'est qu'il y a potentiellement aussi un état d'esprit qui n'est pas à la hauteur de ce qui a été fait dans le passé par cette même équipe, a continué le responsable de l’écurie française. Je n'ai pas aimé le premier Grand Prix car il y a eu beaucoup de dilettantisme, je suis désolé de le dire, qui a conduit à un résultat médiocre, mauvais. La dernière course de Bakou ressemble furieusement à celle de Bahreïn et ce n'est pas acceptable ».

« On ne prend pas ses responsabilités »