F1 : Un grand changement est annoncé, Hamilton va adorer

Auteur d'un début de saison mitigé, Mercedes compte bien redresser la barre. Et cela pourrait être le cas dès le prochain rendez-vous à Imola pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne. Toto Wolff a effectivement annoncé que plusieurs nouveautés seraient apportées à la W14. Cela devrait rassurer Lewis Hamilton et George Russell.

Largement dominateur entre 2014 et 2021, Mercedes a vu son hégémonie prendre fin la saison dernière avec l'arrivée d'un nouveau règlement technique. En 2022, la W13 de la marque allemande était loin des Red Bull et des Ferrari malgré une choix aérodynamique radical qui n'a finalement pas porté ses fruits. Cette saison, Mercedes a fait des progrès et semble avoir repris le dessus sur la Scuderia , mais a vu Aston Martin lui passer devant, sans même parler de Red Bull, intouchable cette saison. Pour le moment, seul Lewis Hamilton a permis à Mercedes de monter sur le podium, avec sa deuxième place en Australie. Ce qui est bien loin des ambitions initiales de l'écurie qui a trusté les trophées pendant huit ans. Néanmoins, Toto Wolff a annoncé d'importants changements sur la W14 en vue du Grand Prix d’Émilie-Romagne dans deux semaines.

Wolff annonce des nouveautés pour la W14

« Nous devons gérer nos propres attentes, car nous apportons un ensemble de pièces qui comprendra de nouvelles pièces de suspension, une carrosserie et d’autres choses. Mais je n’ai jamais vu au cours de mes 15 années en F1 une solution miracle introduite, où tout à coup vous débloquez une demi-seconde de performance. Donc, je doute fort que cela se produise. Mais ce que j’attends avec impatience, c’est que nous retirons certaines variables de l’équation, pour enlever certaines des choses que nous ne comprenons pas encore sur la voiture. Le but, je l’espère, est davantage d’avoir enfin une plate-forme stable, une F1 plus saine pour la développer ensuite », explique le patron de l'écurie Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d'en rajouter une couche.

«Une grosse chirurgie»