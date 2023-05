F1 : Hamilton est prévenu, Mercedes vise du lourd

Benjamin Labrousse

Après avoir longtemps dominé le championnat du monde, Mercedes doit depuis deux ans maintenant, se contenter de viser le podium. Distancée par RedBull et Max Verstappen, l’écurie allemande espère néanmoins pouvoir compter sur George Russell, qui représente à la fois le présent et l’avenir. Âgé de seulement 25 ans, le coéquipier de Lewis Hamilton s’est confié sur ses ambitions au long terme.

Actuellement 6ème du championnat du monde, George Russell semble moins en réussite que son coéquipier Lewis Hamilton, quant à lui 4ème. Éternel, le pilote britannique aux sept titres mondiaux garde de beaux restes, et espère toujours pouvoir performer au plus haut niveau. Mais Mercedes le sait, à désormais 37 ans, « King Lewis » est plus proche de la retraite que jamais. De ce point de vue-là, l’écurie allemande compte bien miser sur George Russell, qui à 25 ans, a déjà fait ses preuves au haut niveau. Vainqueur l’année passée au Brésil, de son premier Grand Prix, le Britannique formé chez Williams ne compte pas s’arrêter là.

George Russell revient sur sa progression très linéaire en Formule 1

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , George Russell est revenu sur sa progression depuis ses débuts en 2019. Une progression que le Britannique ne compte pas arrêter de sitôt. « Lorsque j’étais chez Williams, l’objectif était de marquer des points. Une fois que vous y êtes parvenu, vous voulez marquer des points plus souvent, et lorsque vous marquez des points plus souvent, vous voulez marquer des points à chaque course. Il y a le podium, puis la victoire. Et une fois que vous avez gagné, vous voulez remporter le championnat » .

Le but ultime de George Russell ? « Gagner des championnats »