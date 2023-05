F1 : Leclerc en plein cauchemar, Ferrari annonce du lourd

La rédaction

Charles Leclerc ne peut rien faire en ce début de saison. Le Monégasque, qui prétendait ravir le graal à Max Verstappen, ne pointe qu'à la 7ème position du championnat du monde, la faute à des erreurs de pilotage mais également à une monoplace pas assez performante. Ferrari prévoit de gros changements sur cette dernière.

Un vent de panique frappe Ferrari depuis le début de la saison. Deuxième force du plateau l'an passé, La Scuderia a rétrogradé au quatrième rang en 2023. Forcément, cela ne fait pas les affaires de Charles Leclerc. En plus de ses diverses erreurs de pilotage, le Monégasque est freiné par les mauvaises performances de sa monoplace. Tout comme Carlos Sainz, il se plaint régulièrement de cette dernière. Leclerc n'est pas à son aise au volant de cette SF-23 mais il peut compter sur Ferrari qui a annoncé des changements drastiques.

«Nous devons nous débarrasser de ce côté pointu»

Pour Jock Clear, le comportement de la Ferrari s'explique par l'alliage entre les réglages et ses caractéristiques aérodynamiques. « C'est toujours une combinaison des deux. Avec un nouveau package aérodynamique élaboré au cours de l'hiver, il nous a fallu un certain temps pour trouver les réglages. Ce [nouveau] plancher contribue à placer la voiture dans une meilleure fenêtre, car les pilotes nous ont dit précédemment qu'elle était un peu trop pointue. Nous devons nous débarrasser de ce côté pointu. C'est probablement le principal objectif pour le moment, rendre la voiture un peu plus docile pour que les pilotes aient un peu plus confiance », a déclaré le coach de Charles Leclerc dans des propos relayés par Motorsport.com . Des changements sont prévus pour le Grand Prix d'Imola.

«Nous pouvons essayer de rendre la voiture un peu plus docile»