F1 : Hamilton chez Ferrari ? Il dit oui !

Jean de Teyssière

Depuis quelques mois, une folle rumeur parcourt le paddock. Elle fait état d'un transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Après être arrivé il y a dix ans chez Mercedes, avec qui il a remporté six titres de champion du monde de Formule 1, le Britannique tarde à prolonger son contrat qui se termine à la fin de l'année. Et pour l'ancien pilote Johnny Herbert, Hamilton aurait tout intérêt à rejoindre Ferrari.

ll s'agirait du transfert le plus retentissant de ces dernières années. La rumeur qui enfle en Italie pourra-t-elle se produire ? Hamilton pourra-t-il prendre le départ d'une monoplace rouge au début de saison 2024? Le temps en répondra mais certains poussent le Britannique à franchir le pas.

« Pourquoi Hamilton n'irait-il pas chez Ferrari ? »

Johnny Herbert, ancien pilote de Formule 1, estime, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , que Ferrari doit tout faire pour recruter Hamilton : « Ferrari doit faire un gros travail similaire de ’vente de son projet’ à Lewis. Il y a un trou de souris à exploiter. Lewis n’a pas signé sa prolongation encore et cela lui permet, s’il est encore motivé, de regarder ailleurs. Et pourquoi ne le ferait-il pas ? Ferrari doit être une option. Il n’ira pas chez Red Bull, ça n’arrivera pas. Il n’ira pas non plus chez Aston Martin. Je sais que Ferrari n’a pas tout à fait été en mesure de réaliser ce que nous attendons tous d’eux, mais ils ont certainement le potentiel pour pouvoir le faire. Ça c’est sûr. Ils se sont rapprochés au cours des deux dernières années, mais cela n’a pas encore fonctionné à plein. Peut-être qu’il veut s’accrocher pour voir dans quelle direction Mercedes va avec son évolution et ce qu’ils font avec la W14, puis peut-être mettre les voiles ailleurs si ça n’est toujours pas bon. »

« Hamilton et Leclerc chez Ferrari, ça serait un duo merveilleux »