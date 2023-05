F1 : Leclerc et Ferrari en plein fiasco, il dévoile les raisons

Benjamin Labrousse

7ème à Miami, Charles Leclerc semble toujours aussi loin de ses prestations de l’année passée. Vice-champion du monde en 2022, le Monégasque affiche un flagrant manque de rythme, et est clairement passé à côté de son début de saison malgré un podium obtenu à Bakou. Mais selon l’ancien pilote David Coulthard, les nombreuses erreurs du pilote de Ferrari sont compréhensibles.

Charles Leclerc et Ferrari peuvent-ils remettre les choses en ordres ? Car si ce début de saison a loin d’être été réussi pour l’écurie italienne, Frédéric Vasseur a récemment annoncé que de nombreux changements seraient à prévoir pour les prochaines courses. Si le Grand Prix d’Emilie Romagne pourrait permettre à la Scuderia de retrouver des couleurs à domicile, le GP de Miami dimanche dernier n’a fait que confirmer les doutes pour Charles Leclerc, parti notamment deux fois à la faute lors des qualifications.

Leclerc «brillant», mais commet «trop d’erreurs» selon cet ancien pilote

Pilote aux 13 victoires entre 1994 et 2008, David Coulthard a tenté d’apporter un raisonnement logique concernant la méforme de Leclerc et de Ferrari. « Ce n’est pas acceptable et c’est une faille dans son armure. Il est brillamment rapide, il tire beaucoup de cette voiture, mais il fait trop d’erreurs et il y a trop de dégâts. Il le sait, l’équipe le sait, ils l’acceptent car que pouvez-vous faire d’autre ? Vous savez, vous n’allez pas le virer, il est l’atout le plus fort qu’ils ont en termes d’extraction du dernier petit dixième de la voiture » , affirme le Britannique dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

Leclerc a «besoin» d’un championnat du monde pour être libéré