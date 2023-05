F1 : Verstappen écrase tout, Red Bull jubile

Jean de Teyssière

La saison de Red Bull est plutôt tranquille. L'écurie autrichienne a remporté toutes les courses depuis le début de la saison et Max Verstappen, double champion du monde en titre en a remporté trois. Son coéquipier, Sergio Pérez en a remporté deux et si Red Bull a annoncé laisser ses deux pilotes se battre pour le titre, la prestation de Max Verstappen lors du Grand Prix de Miami fait beaucoup parler, en bien.

Si l'on regarde le haut du classement des pilotes, la domination de Red Bull est impressionnante. Avec 119 points, Max Verstappen est en tête, suivi de près par son coéquipier mexicain Sergio Pérez et ses 105 points. Sur la troisième marche du podium se trouve le pilote d'Aston Martin, Fernando Alonso avec 75 points. De quoi ravir Red Bull, surtout concernant Verstappen.

« Je leur ai dit qu'ils étaient libres de se battre »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull est revenu sur le duel entre Max Verstappen et Sergio Pérez : « Nous en avons discuté le matin. Je leur ai dit qu’ils étaient libres de se battre, mais qu’ils devaient rester propres. Respectez l’équipe et respectez-vous les uns les autres. C’est ce qu’ils ont fait. Ils ont lutté fermement mais correctement, et ils se sont donné suffisamment d’espace et de respect. »

« Max a été exceptionnel »