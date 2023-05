F1 : Alonso en pleine idylle, c’est inattendu

Arnaud De Kanel

Depuis qu'il a fait le choix surprenant mais finalement payant de rejoindre Aston Martin, Fernando Alonso nage en plein bonheur dans l'écurie britannique. Il fait équipe avec Lance Stroll et les deux pilotes vivent une parfaite idylle. Assez étonnant au vu du passif du Taureau des Asturies.

« Je sais que je serai dans le sport pour quelques années encore, mais pas beaucoup, et il sera leader de l’équipe pour les 10 ou 15 prochaines années, donc j’espère que je pourrai aider Lance dans les prochaines années », expliquait Fernando Alonso à propos de Lance Stroll. Les deux hommes se tirent vers le haut depuis le début de la saison et filent le parfait amour. Aucune tension en piste, des gestes classes même puisqu'ils acceptent de se faire dépasser quand l'un affiche un meilleur rythme que l'autre. C'est un fait rare dans la longue histoire de Fernando Alonso en Formule 1. Dans le passé, l'Espagnol nous avait habitué à autre chose.

La relation catastrophique avec Hamilton

En 2007, alors qu'il sortait de titre mondiaux chez Renault, Fernando Alonso avait rejoint l'ambitieuse écurie McLaren qui avait décidé d'épauler sa star avec le rookie Lewis Hamilton. Le tout jeune britannique effectuait sa première saison en Formule 1 mais il ne s'était pas laissé marcher dessus. Très vite, tout avait dégénéré dans les garages de McLaren. Ils avaient même tout perdu puisque cette année là, c'est Kimi Räikkönen qui avait été sacré. La cohabitation était devenue complètement impossible et Alonso avait décidé de quitter McLaren au terme de sa première saison.

Tout a mal fini avec Ocon