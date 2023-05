F1 : Fernando Alonso prépare une incroyable surprise pour son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison époustouflant au volant de son Aston Martin, Fernando Alonso prouve qu'il est loin d'être cramé. Au contraire, du haut de ses 41 ans, il n'a jamais semblé aussi fort. De quoi lui donner des idées pour son avenir. Le double champion du monde n'exclut en effet pas de rester encore longtemps en F1.

En fin de saison dernière, Fernando Alonso annonçait qu'il quittait Alpine pour s'engager avec Aston Martin. Un choix payant puisque l'écurie de Silverstone est la deuxième force du plateau après cinq courses, derrière les intouchables Red Bull. Avec quatre podiums, l'Espagnol pointe à la troisième place du classement des pilotes et se prend à rêver d'un troisième titre à court terme. Néanmoins le temps presse puisque Fernando Alonso aura 42 ans le 29 juillet prochain. Mais alors que son ancienne petite amie avait vendu la mèche concernant la durée de son contrat pluriannuel chez Aston Martin qui court jusqu'en 2024, l'ancien pilote Renault assure qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter à l'issue de bail.

F1 : Aston Martin se moque d’Alonso, l’incroyable anecdote https://t.co/ayW9GNY340 pic.twitter.com/SYpCXGSylT — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Alonso se voit encore longtemps en F1

« Les choses semblent aller mieux que prévu cette année et cela signifie peut-être être tenté de prolonger le contrat à l’avenir. Mais il y a aussi la tentation de ne pas faire la saison de trop, de finir sur une bonne note et de le faire avec le sourire aux lèvres. Honnêtement, je ne sais pas », lance le pilote espagnol dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de se projeter vers 2026, date à laquelle des changements de réglementation, notamment sur les moteurs, sont déjà prévus.

«Que ce soit deux, trois, quatre ou plusieurs années...»