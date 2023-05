F1 : Verstappen, le nouveau clash

Arnaud De Kanel

Il y a un peu plus d'une semaine, lors de l'arrivée de la course sprint à Bakou, Max Verstappen s'est fait un nouvel ami en la personne de George Russell. Coupable d'avoir déporté le Néerlandais un peu trop près du mur, le Britannique a eu le droit à une remontrance du double champion du monde accompagnée de quelques noms d'oiseaux.

Max Verstappen n'est pas du genre à se laisser faire. A Bakou, il n'était pas dans le meilleur week-end de sa vie. Sa jauge de frustration était pleine et elle a explosé quand il s'est accroché en course avec George Russell lors du premier virage. Il n'en fallait pas plus à un Verstappen déjà très tendu pour disjoncter complètement. A l'arrivée, ils ont tous les deux réglé leur compte.

L'échange houleux entre Verstappen et Russell

En s'accrochant avec George Russell, Max Verstappen avait perdu tous ses espoirs de remporter la course sprint. Cet incident avait sérieusement endommagé son flanc gauche et il avait tenu à le faire comprendre au Britannique. Le protégé de Toto Wolff n'avait même pas encore eu le temps de retirer son casque que le double champion du monde le sermonnait déjà. « Je n'avais pas de grip », s'était alors défendu Russell avant que Verstappen ne réponde : « On manque tous de grip, il faut juste laisser un peu d'espace. » George Russell ne voulait pas poursuivre la discussion et était parti sous le regard maugréant de Verstappen qui l'avait alors insulté de « conn*** », promettant une vengeance « la prochaine fois ».

«On apprend ça au karting, qu’il y retourne !»