F1 : Verstappen écrase tout sur son passage, Red Bull fait une confidence

Benjamin Labrousse

Pour la 3ème fois depuis le début de la saison, Max Verstappen s’est imposé. Dimanche dernier à Miami, le Néerlandais s’est offert une magnifique remontée, lui qui s’était élancé seulement à la 9ème position. Son coéquipier et rival Sergio Perez, 2ème à l’arrivée, paye quant à lui un mauvais timing lors de sa rentrée au stand, c’est en tout cas ce qu’affirme Christian Horner.

Et de 38. Après avoir été dominé par son coéquipier Sergio Perez en Azerbaïdjan, Max Verstappen a décidé de prendre les choses en main dimanche à Miami. Pourtant, tout n’était pas gagné pour le prodige de 25 ans, qui après avoir vu Charles Leclerc provoquer un drapeau rouge lors des qualifications, s’était élancé finalement 9ème au départ. Mais ce dernier a profité d’une belle stratégie de la part de Red Bull pour finir par l’emporter.

Max Verstappen a tenté « une stratégie différente » à Miami selon Christian Horner

Dans des propos relayés par ActuF1 , le team principal de Red Bull Christian Horner a expliqué les raisons de la victoire de son poulain Max Verstappen. « Max était prêt à tenter une stratégie différente. Il désirait démarrer en pneus durs, ce qui n’était pas la meilleure solution dans les simulations. Cela fonctionnerait uniquement si une Safety Car sortait en fin de course. Le tournant de la course était l’arrêt au stand de Checo au tour 20. Les 22 prochains tours n’étaient qu’une course contre la montre pour Max » , affirme l’ancien pilote.

