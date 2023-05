Révolution en F1, Red Bull contre-attaque

Jean de Teyssière

Devant l'appel à candidatures de FIA concernant l'entrée d'une ou deux équipes en Formule 1, les écuries déjà en place, Red Bull en tête ne semblent pas être pour cette révolution. Les candidatures peuvent être posées jusqu'au 15 mai prochain et si le processus arrive à son terme, les nouvelles équipes intégreront les championnats du monde entre 2025 et 2027. Au grand dam de Christian Horner, pour qui la logistique va poser problème.

La dernière équipe à être arrivée en Formule 1 est l'écurie Haas. Représentée durant quatre ans par Romain Grosjean, l'écurie américaine, dirigée par le sulfureux Gunther Steiner a réussi à s'imposer dans le monde de la Formule 1 et à laquelle le directeur de Red Bull, Christian Horner a d'ailleurs rendu hommage...

« Il faut s'assurer que si quelqu'un s'engage, c'est parce qu'il peut vraiment faire ce qu'il faut »

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull estime que si une équipe doit s'ajouter en Formule 1, elle devra prendre l'exemple de Haas : « La seule équipe crédible et viable que j'aie vue ces dix dernières années, c'est Haas. Il faut donc s'assurer que si quelqu'un s'engage, c'est parce qu'il peut vraiment faire ce qu'il faut. D'après mon expérience, et dans diverses formes de sports mécaniques, il y a beaucoup de rêveurs. Ce qu'il ne faut pas, pour le bien de la F1, c'est qu'une équipe arrive, qu'elle sous-estime ce qu'il faut faire, et qu'elle ne soit plus là deux ans plus tard. Chapeau à Haas pour l'engagement qui a été pris et qui continue de l'être. On a besoin de plus d'équipes comme celle-là. »

F1 : Verstappen traumatise Hamilton, Red Bull jubile https://t.co/oussrxqhSz pic.twitter.com/rJknglmmUJ — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

« Je pense qu'il serait incroyablement difficile d'accueillir une onzième écurie »