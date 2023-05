F1 : Gros transfert en vue chez Red Bull ? Il lâche une annonce étonnante

Benjamin Labrousse

Pilote aux huit victoires en course, Daniel Ricciardo est moins en vue cette saison. Et pour cause, l’Australien est revenu chez Red Bull en tant que 3ème pilote après une saison compliquée chez McLaren l’an passé. Mais à 33 ans, ce dernier n’a jamais caché son envie de retrouver un jour, un projet ambitieux afin de revenir à son meilleur niveau.

La saison passée, McLaren prenait une décision importante. L’écurie dirigée par Zak Brown décidait de ne pas prolonger Daniel Ricciardo alors que ce dernier, malgré un talent hors-normes, ne parvenait pas à tirer le meilleur de sa monoplace. L’écurie britannique lui avait notamment préféré le prometteur Oscar Piastri.

Daniel Ricciardo n’a « pas peur » de retrouver une écurie l’an prochain

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Daniel Ricciardo a justement évoqué un possible retour aux affaires l’an prochain. « Ça ne me fait pas peur, ça a toujours été le cas et je savais qu'il y aurait un risque à me retirer. Mais ce que je ne veux pas est clair. Je ne veux pas de n'importe quel volant l'année prochaine. Je ne veux pas repartir de zéro et construire ma carrière (en F1) à partir de zéro. Ce n'est pas de l'arrogance, mais j'ai dépassé ce stade. Je ne pense pas que cela va me stimuler ou me donner le second souffle que je recherche. C'est pourquoi les meilleures places se font encore plus rares. Mais c'est là que je sais que je pourrai donner le meilleur de moi-même et m'épanouir » , évoque l’Australien actuellement réserviste chez Red Bull.

Ricciardo confie ses impressions lors de son retour chez RedBull