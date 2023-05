F1 : Ferrari sanctionné, une révolution est réclamée

Benjamin Labrousse

Ce n’est un secret pour personne, le début de saison de Ferrari n’est clairement pas à la hauteur des attentes. Habituée à se battre pour les premières positions, l’écurie italienne est reléguée au second rang depuis quelque temps. 5ème à l’arrivée de Miami, Carlos Sainz a une fois de plus été sanctionné par les commissaires de course. L’Espagnol a tenu à mobiliser les troupes et appelle au changement du côté de la Scuderia.

Une fois encore cette saison, Carlos Sainz a fini devant son coéquipier Charles Leclerc à l’arrivée d’une course (5ème place pour Sainz, 7ème pour Leclerc). Profitant des grandes difficultés du Monégasque, le « Smooth Operator » ne parvient pas cependant à réellement se démarquer des autres pilotes. Régulier, l’Espagnol de 28 ans pointe à la 5ème place du championnat du monde, sans jamais avoir pu goûter à la joie de finir sur le podium cette saison.

F1 : En plein calvaire, Ferrari prévient Leclerc https://t.co/HuC6h50Klc pic.twitter.com/SRVbiDPHU6 — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

« C’est ma faute », Sainz reconnaît son erreur après sa pénalité reçue à Miami

Mais une fois de plus, Carlos Sainz a été sanctionné par la FIA pour avoir roulé trop vite dans les stands. Si ses 5 secondes de pénalités reçues ne l’ont pas handicapé pour le reste de la course, l’Espagnol concède son erreur. « L’entrée dans la voie des stands est de ma faute. J’étais en train de pousser pour dépasser Alonso et je n’ai pas eu assez de temps pour ralentir, mais au final, la pénalité ne nous a rien coûté » , déclare ce dernier dans des propos relayés par ActuF1 .

« Nous devons essayer différentes choses », Sainz demande du changement chez Ferrari