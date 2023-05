F1 : Hamilton lâche une grande annonce après Miami

Benjamin Labrousse

Après des qualifications en dents de scie, Lewis Hamilton se plaçait à une piteuse 13ème place sur la grille ce dimanche à Miami. Mais après un début de course plutôt compliqué, le Britannique s’est démené pour finir finalement à une belle 6ème place. Forcément, le pilote aux sept championnats du monde s’est réjoui de sa prestation.

C’est un Lewis Hamilton taille patron que les fans auront eu l’occasion de voir à Miami dimanche dernier. Car en terminant finalement 6ème en Floride, le pilote de chez Mercedes a clairement réussi son pari de limiter la casse après sa 13ème position lors des qualifications. Longtemps bloqué dans le peloton du milieu, le Britannique s’est totalement libéré en seconde partie de course.

F1 : Mercedes et Ferrari menacent Red Bull, grand danger pour Verstappen https://t.co/FyonoXHeoX pic.twitter.com/jAadpAQXEO — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

« C’était formidable », Hamilton jubile après sa 6ème place à Miami

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Lewis Hamilton est revenu avec beaucoup d’enthousiasme sur sa belle remontée à Miami dimanche dernier. « Il faut remonter à Bakou. Lors de la course et du Sprint aussi, dans le dernier tour par exemple, je reculais et c’est juste démoralisant quand vous reculez parce que c’est vraiment difficile. C’était donc formidable d’avoir du rythme ici, de voir les voitures devant moi se rapprocher et non s’éloigner, de voir les progrès et de savoir que nous allions nous battre avec eux. Et aussi avoir quelques bons dépassements à faire ! Courir et me battre, c’est ce pour quoi je vis » , déclare le septuple champion du monde.

Hamilton se réjoui d’avoir pu dépasser Gasly et Leclerc en fin de course