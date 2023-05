F1 : En plein calvaire, Ferrari prévient Leclerc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue de Grand Prix de Miami très décevant pour Ferrari, Charles Leclerc, qui a notamment commis une erreur en qualifications, n'a pas manqué d'afficher sa frustration face au manque de compétitivité de sa monoplace. Néanmoins, le pilote monégasque reçoit le soutien de la Scuderia par le biais de Jock Clear, ingénieur performance et coach des pilotes Ferrari.

Comme toutes les saisons, Ferrari est attendu au tournant en F1. Mais peut-être encore plus en 2023. Et pour cause, en 2022, la Scuderia semblait s'être rapprochée de Red Bull et rivalisait avec l'écurie autrichienne, au moins pendant la première partie de saison. Par conséquent, avec l'arrivée de Frédéric Vasseur pour remplacer Mattia Binotto, les Italien étaient très attendus. Mais comme souvent ces dernières années, Ferrari déçoit. Sur le podium en Azerbaïdjan, Charles Leclerc a offert la seule petite éclaircie aux Rouges en ce début de saison bien terne qui s'est confirmé à Miami. Septième à l'arrivée après une erreur en qualifications, le Monégasque s'est montré agacé à l'issue de la course. Mais Jock Clear, ingénieur performance et coach des pilotes Ferrari, tente de rassurer le vice-champion du monde en titre.

F1 : « Inacceptable », Leclerc pousse un énorme coup de gueule https://t.co/qy5JuuY8Eo pic.twitter.com/KW9yo7MjYH — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

«Nous n’allons pas lui dire de se calmer»

« D’une certaine manière, cela reflète peut-être son état d’esprit lorsqu’il est confronté à une voiture qui est manifestement plus rapide que lui. C’est comme s’il se disait "je vais devoir faire la différence moi-même". Bien sûr, la physique finit par vous rattraper. Nous n’allons pas lui dire de se calmer. Sur une année, ses qualifications sont excellentes. Cela le place en très bonne position pour de nombreuses courses. Je pense qu’il a senti l’opportunité d’une nouvelle pole position, pour être honnête, et qu’il s’est peut-être un peu emballé », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

«Il s’est vraiment donné à fond»