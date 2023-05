F1 : Un ancien de Ferrari pour sauver Alpine, la folle rumeur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le début de saison d'Alpine est loin de répondre aux attentes. Alors que l'écurie française avait prévu de gravir les échelons saison après saison, 2023 marque pour le moment une régression dans le projet de l'équipe tricolore. A tel point que Laurent Rossi a mis la pression sur Otmar Szafnauer. Et le nom de Mattia Binotto circule pour le remplacer.

Le projet Alpine a de quoi faire saliver la France. Et pour cause, l'écurie tricolore a décidé d'aligner un duo 100% français en faisant venir Pierre Gasly pour épauler Esteban Ocon. Mais force est de constater que le début de saison d'Alpine est loin de répondre aux attentes. Seuls 14 points ont été inscrits par les deux pilotes français. Par conséquent, Alpine ne pointe qu'à la sixième place du classement des constructeurs très loin derrière Aston Martin par exemple. Une situation qui a poussé Laurent Rossi à tirer la sonnette d'alarme, mettant notamment la pression sur Otmar Szafnauer.

F1 : Le boss d’Alpine lance un ultimatum, il lui répond cash https://t.co/9Km0xUlBNv pic.twitter.com/0Gy0PkA91K — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Szafnauer sur le départ ?

« Je dois m’attaquer à ce problème, j’ai besoin des bonnes personnes pour le faire. [...] Otmar Szafnauer ? Il est responsable des performances de l’équipe, c’est son travail. Il ne s’agit pas de se cacher. Otmar a été engagé pour diriger l’équipe, tout au long de la saison et des saisons suivantes, vers les objectifs que nous avons. Nous voulons progresser constamment, comme nous l’avons fait les deux premières années en étant cinquièmes puis quatrièmes, et monter sur les podiums. Et c’est donc sa mission de redresser cette équipe et de l’amener à la performance que nous voulons », confiait le PDG d'Alpine.

Binotto pour le remplacer ?